Porokhane édition 2021: Le magal se tiendra le 25 février Le khalife général des Mourides a rendu publique ce mercredi, la date de la tenue du magal de Porokhane 2021. Ce grand événement religieux du mouridisme aura lieu le jeudi 25 février 2021, à Porokhane, un village situé dans la région de Kaolack, au sud du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Ce magal commémore la naissance de Sokhna Diarra Bousso, mère de Serigne Touba, fondateur du mouridisme, dont le mausolée est dans cette localité. Elle y était rappelée à Dieu, alors que son époux s’y était installé en réponse à l’appel au Djihad de Mabadiakhou Bâ.



Ce n’est que dans les années 50 que feu Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul a retrouvé par la grâce de Dieu et son savoir esotérique, le mausolée de sa grand-mère.



Après son rappel à Dieu en 1966, son fils ainé Serigne Moustapha Bassirou accéda au trône de la famille. C’est lui qui l’a rendu moderne, en y installant des infrastructures et une mosquée.



Avant son rappel à Dieu en 2007, il reconstruisit le mausolée qui sera plus tard réhabilité par son frère cadet, l’actuel Khalife général des Mourides. La localité abrite un grand complexe islamique dédié à feue Mame Diarra Bousso.







Assirou

