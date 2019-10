Porokhnane : Une hyène sème la terreur dans un village

Une hyène met en émoi tout le village de Keur Layine Guèye, dans la commune de Porokhane, département de Nioro.



D’après L'As, lanimal a déjà fait des victimes en dévorant 3 bœufs et une chèvre. Mieux, la bête a élu domicile dans le champ d'un voisin qui a fini par abandonner son périmètre.



Selon le chef du village de Keur Layine Guèye, Adama Guèye, les élèves ont peur d'aller à l'école pour ne pas être dévorés par le fauve. Les villageois, qui ne savent plus à quel saint se vouer, interpellent les autorités.



