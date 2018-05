Port Autonome de Dakar : Communiqué aux armateurs, chargeurs et auxiliaires de Transport Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mai 2018 à 14:49 commentaire(s)|

Le Port Autonome de Dakar (PAD) organise une enquête de satisfaction client dans la période du 28 Mai au 4 Juin 2018.



Le but de cette étude est de permettre au PAD de connaître l’évolution des besoins et attentes de sa clientèle, en vue d’améliorer la qualité de ses services.



Pour réussir cette campagne d’écoute qui se fera par voie électronique, le Port Autonome de Dakar vous serait reconnaissant de bien vouloir répondre au questionnaire qui vous sera adressé à cet effet.



L’appropriation et l’accueil que chaque opérateur fera de cette enquête seront gage d’une meilleure prise en charge des besoins de nos clients pour converger ensemble vers la réalisation de notre vision de faire du Port de Dakar le port le plus compétitif de la côte ouest africaine à l’horizon 2023.





Le Directeur Général



Aboubacar Sédikh BEYE

