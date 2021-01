Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou : Macky Sall rappelle l’urgence d’indemniser les populations officiellement recensées

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 21:16 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat invite, par ailleurs, le Ministre des Finances et du Budget ainsi que le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, à évaluer la concession dans le cadre du développement du Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou.



Le Président de la République rappelle, à ce sujet, l’urgence de veiller à l’indemnisation des populations officiellement recensées.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos