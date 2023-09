Port autonome de Dakar : L’activité maritime a regressé de 17,3% au mois de juin 2023

Ce fléchissement est induit par la baisse simultanée des débarquements (-24,6%) et des embarquements (-0,4%) au cours de cette période, explique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



La situation au niveau des débarquements est liée au recul de ceux des marchandises diverses (-44,9%) et de ceux des produits de la mer (-26,4%) en dépit de la hausse de ceux des hydrocarbures raffinés (+32,7%).



Pour les embarquements, la contreperformance est imputable à ceux des produits de la mer (-15,4%).



En glissement annuel, la même source fait savoir que l’activité du Port autonome de Dakar a cru de 7,2%.



Bassirou MBAYE



