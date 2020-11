Port autonome de Dakar : L’activité s’est consolidée de 25,2% en août 2020

L’activité du Pad s’est consolidée de 25,2% comparée au mois précédent. C’est du moins ce qui ressort de la dernière publication de l’Ansd intitulée « repères statistiques » consacrée au mois d’août. Cette situation fait suite à la hausse enregistrée dans les débarquements (+24,3%) et les embarquements (+28,1%) explique l’Agence . Qui ajoute que par rapport à la période correspondante de l’année 2019, l’activité du port s’est également fortifiée de 16,1%, à la faveur de l’accroissement enregistré sur les débarquements (+23,0%), en dépit du repli des embarquements (-2,4%)



Les débarquements enregistrés au du Pad au mois d’août dernier sont évalués à 1 486,5 tonnes contre 1 195,7 tonnes le mois précédent, ce qui représente une hausse mensuelle de 24,3%. Par rapport à la période correspondante de l’année 2019 où le total des débarquements avait atteint 1 208,2 tonnes, il est également relevé une hausse de 23,0%.



Pour ce qui est des embarquements, l’Ansd fait savoir qu’ils sont estimés à 442,1 mille tonnes au mois sous-revue contre 345,1 mille tonnes un mois avant représentant un repli de 28,1% en variation mensuelle. Comparés à ceux de la même période de 2019 (453,0 mille tonnes), il est aussi noté une baisse 2,4%.



Le total des débarquements et des embarquements fait 1 928,5 tonnes au mois d’août contre 1 540,8 tonnes en juin, traduisant la consolidation de l’activité du Pad à hauteur de 25,2% en variation mensuelle. Par rapport au mois d’août 2019 (1 661,2 tonnes), la somme des débarquements et des embarquements connait une hausse de 16,1%.

