Port autonome de Dakar: Le site de 5 ha libèré par Gouyar transports logistiques Sarl abritera un hangar de stockage de riz Le Directeur général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sya effectué ce vendredi, une visite de l'espace de 7 000 m2, situé en zone Nord du Port, dénommé ex-Sera. Suite à une décision de justice, cet espace a été libéré par l’entreprise Gouyar transports logistiques Sarl. Le site que cette entreprise occupait est cédé au ministère du commerce. Et, il va abriter un hangar de stockage de riz d’une capacité de 600 000 tonnes.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountage Sy a fait visiter à la presse le site libéré par Gouyar transports logistiques Sarl, suie à une décision de justice. Sur place aucune trace de camions ou de conteneurs. Mais, le Dg du Port parle d’un consensus trouvé entre le port autonome de Dakar, partenaire majeur de l’espace portuaire et Gouya Logistiques, présent au Port depuis 10 ans. Cette a consenti à un investissement important, estimé à 3 milliards de FCfa sur des équipements et de la flotte logistique de manutention qui a soutenu le Port quand c’était difficile.



Chemin faisant, rappelle-t-il, le Port était confronté à des difficultés nécessitant des arbitrages. Et, au mois de septembre et octobre, des arbitrages très lourds ont été faits avec les concessionnaires pour l’intérêt du pays. « Ceux qui sont au port de Dakar ont investi sur des quais. On a pu accosté pour résoudre les problèmes de la concession. Nous pensons que ce plan d’urgence ou de contingence a donné des résultats. Il fallait des mesures importantes et structurelles, un dimensionnement pour apporter des réponses à la problématique du port de Dakar. En ce sens, nous sommes sur 7 piliers majeurs, dont le port de Ndayane qui va démarrer le 28 février 2023. La mutualisation de l’emploi avec 2000 jeunes qui ont intégré le port de Dakar. Les frais locatifs du port, la sécurisation du domaine portuaire », a liste Mountaga Sy.



Ainsi, il précise qu’une décision a été prise pour un espace où on devait avoir un stock de plus de 600 000 tonnes de riz, correspondant au stock de sécurité nationale pour préserver le pays contre les chocs exogènes, connu antérieurement par les concitoyens. « Nous avons fléché sur Sera pour sortir 300 ha. Disons même, 5 ha afin de préparer un stockage de denrées de première nécessité avec une intelligence de la manoeuvre avec la flotte et les camions. Et comme, on l’a fait avec les quais. Cette assiette a été fléchée sur l’espace où opérait Gouya Logistiques. C’est très compliqué pour une entreprise qui n’a pas la force de frappe de Dp World ou de Bolloré de se lever de la veille au lendemain pour pilier bagages. Nous ne sommes pas là, pour écraser des investissements de jeunes sénégalais qui ont injecté de leurs propres efforts avec des emplois consistants », renseigne-t-il.



Après des discussions, Mountaga Sy indique qu’il y a nécessité de libérer de l’espace pour accueillir les 600 conteneurs et les 450 camions qui étaient là. « On a trouvé un consensus. Nous allons respecter nos engagement. Puisque, le port est un espace solidaire. L’activité de Gouya, en déménagement va certainement, être au ralenti. Mais, les partenaires ont bien compris. Et, nous allons les accompagner pour une reprise rapide afin de reprendre sa vitesse de croisière », promet-il. D’après le Directeur général du port, l’espace libéré, sera confié au Ministère du Commerce. Le site va servir d’espace de stockage de 600 000 tonnes de riz, servant à se préparer aux chocs exogènes.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook