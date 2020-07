Port autonome de Dakar : la Douane démantèle un réseau de voleurs de véhicules à l’étranger, 12 voitures saisies... La Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar (Pad) a démantelé un réseau de voleurs de véhicules à l’étranger, résultats : 12 véhicules qui étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région saisies.

Nos douaniers, comprenant le manège d’un réseau, ont mené un minutieux travail d’investigation qui leur a permis de localiser et d’isoler d’abord deux conteneurs dans lesquels six véhicules de marque française (Citroën DS et Peugeot) seront découverts.



Selon l’info tirée du Quotidien « L’As », c’est en collaboration avec le Bureau Interpol Dakar, l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) et la Cellule de Centralisation des Acquits-à-Caution (CCAC) qui se sont rendu compte que les véhicules avaient été déclarés volés en France.



Ainsi, le travail de renseignement et de contrôle qui a suivi cette première saisie a permis d’intercepter d’autres conteneurs renfermant des véhicules supposés volés en France. Ce qui a permis aux gabelous de saisir 04 conteneurs dans lesquels se trouvaient 12 véhicules volés.



