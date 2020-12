Port de Dakar: 1 361 cartons de vin et 06 conteneurs d’huile, saisis

Coup de maître des douaniers du Port de Dakar. Les gabelous ont mis à nu le plan ourdi par des fraudeurs, pour introduire leur marchandise dans le marché.



Les douaniers du Port ont mis la main sur 1361 cartons de vin en provenance de la France et frauduleusement déclarés comme du jus de fruit. Le montant de la marchandise est estimé à 57.397.000 FCfa. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, les gabelous du Port ont également déjoué une tentative de déversement frauduleux sur le marché, de 06 conteneurs d’huile d’une valeur de 82.500.000 FCfa. Les fraudeurs ont tenté de sortir la marchandise sous le couvert de faux documents de transit. Mais c’était sans compter sur la vigilance de la douane.

