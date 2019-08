Port de Dakar: La drogue saisie était destinée au marché…

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

La drogue saisie au Port de Dakar n’a toujours pas livré tous ses secrets. « L’Observateur » qui fait écho de l’affaire ce jeudi, révèle que les deux cargaisons de la poudre blanche embarquées dans les navires de la société Italienne Grimaldi, étaient destinées au marché sénégalais. Une première version indiquait que la drogue a transité au Port de Dakar pour y être exportée ailleurs.



Le journal révèle également que la commande a été faire par I. Thiam, un trafiquant notoirement connu par les services de la police et d’Interpol. Ce dernier, d’après la même source, suivait l’opération de livraison de la drogue depuis son départ du port de Paranagua, au Brésil.



Selon un plan bien huilé avec ses complices, c’est au moment du transbordage à Dakar qu’ils devaient prendre les plaquettes dissimilées dans les coffres des Renauld Kwid, véhicules destinés aux fournisseurs établis à Luanda (Angola) et Accra (Ghana), signale le journal.



Lequel précise que des hommes étaient déjà payés pour placer la cocaïne entre des sacs de riz arrimés sur des camions. Mais le plan tourne court à la découverte de la première cargaison par les douaniers. I. Thiam et l’un de ses complices, un Latino qui était hospitalisé dans une clinique privée de Dakar, sont en cavale. Toutes les forces de sécurité sénégalaises appuyées par Interpol, sont à leurs trousses.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos