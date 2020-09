Port de Dakar: Les 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium évacuées !

L’évacuation du nitrate d’ammonium qui était en transit au Port autonome de Dakar pour le Mali, a pris fin avant-hier, rapporte Emediasn, qui a parcouru le communiqué du Pad dans lequel cette annonce a été faite. « La Direction du Port autonome de Dakar informe l’opinion nationale et internationale et les parties intéressés que les 3.050 tonnes de nitrate d’ammonium en transit au Pad pour le Mali, ont été évacuées », lit-on sur la note qui précise qu’à « ce jour, aucune atome de nitrate d’ammonium n’est présent au Pad ».



Cette affaire de nitrate d’ammonium, rappellent nos confrères, avait défrayé la chronique dans la dernière semaine du mois d’août. Au total, ce sont 3 050 tonnes de nitrate d’ammonium qui étaient entreposées au môle 3 du Pad, dans la zone Mali. Si cette affaire avait pu soulever une certaine polémique, c’est parce que ce produit chimique avait été à l’origine des explosions à Beyrouth, la capitale libanaise.



Mais, d’après le communiqué du Pad, le transfert du produit vers le Mali a été retardé par la fermeture des frontières suite aux récents évènements politiques survenus dans ce pays.

