Port de Dakar: Waly Diouf Bodian rassure les syndicats et les travailleurs Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian a reçu hier, le Cadre de concertation des secrétaires généraux des 5 syndicats du Port autonome de Dakar. Le Directeur général a voulu communier avec les représentants des travailleurs du Port de Dakar, pour rassurer ces derniers sur les actions d’audit qu’il a initiées et qui se sont traduites par l’arrêt des contrats à durée déterminée, arrivés à terme.

Lors d’une rencontre qui s’est tenue hier après-midi, dans les locaux de la Direction générale du Port autonome de Dakar, le DG Waly Diouf Bodian a expliqué les contours de l’audit qui sera lancé pour une durée de deux mois. L’ancien inspecteur des Impôts a indiqué qu’il a trouvé sur place, une situation alarmante du personnel, au titre du bilan social, qui nécessitait un audit du personnel et des services rattachés du Port autonome de Dakar.



C’est ainsi qu’il a décidé non pas d’arrêter les CDD arrivés à terme, mais de les suspendre, le temps que l’audit puisse tirer les conclusions sur ce dossier, pour une bonne prise de décision sur ce point. Néanmoins, les CDD figurant dans le protocole d’accord signé entre les 5 syndicats et l’ancienne Direction générale, ne sont pas concernés par la mesure d’arrêt des CDD.



Cette séance de travail qui s’est déroulée dans une ambiance empreinte du sens de responsabilités partagées et assumées, a permis au Directeur général Waly Diouf Bodian arrivé au port de Dakar le 13 mai dernier, de rassurer les partenaires sociaux, mais surtout les travailleurs du Port, qui affichaient une certaine inquiétude depuis que la suspension des contrats de CDD a commencé au niveau du Port de Dakar.



Le Directeur général du Port de Dakar déroule tout doucement, avec sérénité, son projet de transformation systémique du Port.



