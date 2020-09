Port du masque: La police de Mbour interpelle 432 personnes et récolte plus de 2 millions FCfa en 12 jours

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

A Mbour, rien qu’en douze jours, 432 interpellations ont été effectuées principalement à l’encontre des récalcitrants au port du masque dans les lieux publics. Le cumul des amendes se chiffre déjà à 2.592.000 francs Cfa, une manière selon le commissaire de Police Mandjibou Lèye, d’amener les brebis galeuses à faire une bonne fois le choix de la raison. C’est dans ce contexte de panique dû à une recrudescence des cas de coronavirus, qu’un Comité départemental de développement (Cdd) spécial s’est tenu ce jeudi à Mbour.



Selon "Le Témoin" qui donne l'info dans sa livraison d'aujourd'hui, une rencontre cruciale pour la suite de la riposte communautaire à la Covid -19 à laquelle la Petite côte est en train de payer un lourd tribut. Dans le département de Mbour, la Police effectue des opérations combinées afin de veiller à un respect strict des dispositions annoncées il y a plusieurs vendredis par le ministre de l’Intérieur. C’est un bilan satisfaisant qui a été tiré par le commissaire Lèye pour le mois de juillet, où 697 interpellations ont été enregistrées.



Pour le mois d’août, c’est un cumul de 432 interpellations qui est noté rien que pour 12 jours. A Mbour comme à Saly, la Police, de jour comme de nuit, s’est déployée à grande échelle avec un effectif assez fourni d’éléments en tenue comme en civil, pour faire respecter les mesures barrières. « Nous sommes bien présents sur le terrain pour faire le travail qui nous incombe. Aux contrevenants, nous faisons payer une amende de 6000 FCfa, pour un masque qui coûte 200 FCfa. En somme, c’est une manière de les décourager. Si pour un masque qui coûte 200 FCfa, on se retrouve à payer une amende de 6000 FCfa, cela veut dire tout simplement qu’il y a le choix à ce niveau », souligne le commissaire de Police.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos