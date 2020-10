Port du masque, interdiction de rassemblements: L'Etat proroge les arrêtés L’arrêté prescrivant le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privée et celui portant interdiction des rassemblements dans certains lieux publics ont été prorogés pour une durée de 3 mois.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Octobre 2020







