Port multifonctions de Ndayane: 482 milliards FCfa d’investissement, enregistrés Revenant sur le lancement des travaux, le lundi 3 janvier 2022, du Port multifonctions en eau profonde de Ndayane, un projet présidentiel prioritaire, le Chef de l’Etat rappelle que ce projet est le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal, d’un coût de 482 milliards FCfa dans sa première phase, pour une durée des travaux de trois (3) ans, avec la création de milliers d’emplois directs et indirects.

Le président de la République a saisi l’occasion pour remercier et féliciter les populations des localités polarisées (Popenguine, Ndayane, Diass, Yenne, Toubab Dialaw, Mbour, etc.), pour leur accueil exceptionnel qui démontre leur adhésion à ce projet avant gardiste du Sénégal Emergent.



Le Chef de l’Etat félicite les Ministres impliqués (Economie maritime, Finances et Budget) ainsi que le Directeur général du Port autonome de Dakar, pour le travail remarquable accompli ; ce qui a permis d’aboutir à un partenariat Etat du Sénégal-DP World exemplaire, où l’Etat détient 40% des actions.



Le président de la Républiquedemande, aux Ministres concernés, de veiller aux questions liées à la gestion des impacts environnementaux et sociaux, à la préservation des établissements humains et des activités de pêche et, enfin, à la création d’un centre national de formation aux métiers portuaires dans la zone.



Le Chef de l’Etat invite, par ailleurs, le Gouvernement, le Ministre en charge de l’Urbanisme notamment, à accélérer la validation du Plan Directeur d’urbanisme de la nouvelle Ville portuaire de Ndayane, en conformité au Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT), et tenant compte, d’une part, des périmètres des communes concernées (Popenguine – Ndayane, Diass, Yenne) et, d’autre part, de l’émergence des activités maritimes, industrielles et économiques dans cette zone d’investissements prioritaires.



