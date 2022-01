Port multifonctions de Ndayane : Entre 100 et 250 mille emplois prévus Le port multifonctions de Ndayane dont la pose de la première pierre s’est effectuée ce lundi 3 janvier 2022 va générer à long terme, entre 100 et 250 mille emplois sur les trois phases qui le composent.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022 à 03:47 | | 0 commentaire(s)|

Pour la première phase du projet, les responsables informations indiquent qu’un minimum de 25 mille emplois seront créés sur la zone d’implantation du port.



Les travaux de la première partie au cours du premier trimestre de 2022 vont s’étendre sur une superficie de 300 ha.



Cette superficie prend en charge la partie terminale à conteneurs qui, d’après les responsables du projet, est Co-contractualisée avec la société Dp World Dakar Sa filiale de Dp World Sa.



Les études, notamment en zone maritime, sont bouclées, y compris tout ce qui est étude géotechnique pour le tracé des routes qui est de la responsabilité du Port autonome de Dakar (Dakar).



A en croire les responsables du projet, la première phase dont le président Macky Sall va procéder à la pose de la première pierre dans quelques instants, est prévue pour un financement de 448 milliards de francs Cfa soit 840 millions de dollars.



Elle comprendra un terminal à conteneurs sur 300 ha, un Chanel maritime de 5 km et la construction d’un quai de 840 mètres d’une profondeur 18 mètres dimensionné pour accueillir des post-panamax et des navires de 366 mètres de long.

