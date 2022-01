Port multifonctions de Ndayane: Le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal

Le président de la République, Macky Sall a révélé que ce projet consistant à réaliser le plus grand port multifonctionnel de l’Afrique de l’Ouest, est le plus grand investissement privé de l’histoire du Sénégal.



« Avec le Port du Futur ici à Ndayane et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, dont les travaux sont en cours de finition, notre pays passera à une vitesse supérieure et pèsera encore plus lourd sur les routes du trafic maritime international », a révélé Macky Sall dans un tweet.



Ainsi, il a remercié son hôte et partenaire, Sultan Ahmed Bin Sulayem, Président-Directeur Général de Dubaï Ports World (DPW). Malgré les contraintes de la crise sanitaire, l’homme d’affaires est venu spécialement de Dubaï, hier, pour participer à cette cérémonie.