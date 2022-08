Porté disparu depuis dimanche : Mor Guissé retrouvé mort noyé à la plage de Petit Mbao À Guinaw Rail Nord, c’est la tristesse et la désolation après l’annonce de la découverte du corps sans vie de Mor Guissé qui était porté disparu depuis dimanche dernier. Le jeune homme a, en effet, été retrouvé mort noyé à la plage de Petit Mbao, en état de décomposition avancé.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Août 2022 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Triste fin pour Mor Guissé. Âgé de 18 ans, le jeune homme qui habite Guinaw Rail Nord et qui était introuvable depuis dimanche dernier a été finalement retrouvé le mardi. En réalité, c’est son corps sans vie qui a été retrouvé à la plage de Mbao, dans un état de putréfaction avancée. Mor Guissé, qui s’est noyé, a en effet été rejeté par les vagues. Habillé de T-shirt jaune et d’une cullotte Réal de Madrid de couleur blanche, il avait été retrouvé par hasard, 48 heures après, sur les rochers. Ce qui fait qu’avec l’effet du soleil, son corps avait commencé à se décomposer.



Alertés, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie de la localité, ont dare-dare rappliqué sur les lieux. Mais vu l’état du corps, les sapeurspompiers qui ne connaissaient ni le nom ni l’adresse de la victime qui n’avait aucune pièce sur lui, l’ont acheminé au cimetière de Petit Mbao qui était le plus proche, pour procéder immédiatement à son inhumation. Finalement, c’est à travers les avis de recherche postés sur les réseaux sociaux que la famille du défunt a appris que le corps sans vie d’un homme a été retrouvé sur ladite plage.



Seulement lorsque les jeunes du quartier de Guinaw Rail Nord sont allés à la gendarmerie de la localité pour vérifier s’il s’agit bien de leur voisin Mor Guissé, ils ne l’ont pas reconnu sur la photo qui leur avait été présentée par les gendarmes. En effet, avec l’état de décomposition du corps, il leur été difficile d’identifier le jeune homme.



Finalement, c’est bien plus tard que les proches de la famille de la victime sont retournés auprès des pandores, se sont résolu à accepter la réalité. Une nouvelle qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Sa famille qui est inconsolable a indiqué que leur seul regret, c’est de n’avoir pas vu le corps du jeune homme avant son enterrement.



Pour rappel, c’est dans l’après-midi du dimanche dernier que la disparition de Mor Guissé avait été signalée. Après avoir pris du thé avec sa sœur, le jeune homme qui est fils unique de sa mère, malade au moment des faits, leur avait dit qu’il sortait faire une petite course. Mais en réalité, c’était pour aller à la plage.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook