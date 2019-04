Porteur d’un projet d’investissement : Akon reçu par le Président Macky Sall au palais Akon, le rappeur américain d’origine sénégalaise a été reçu en audience, mercredi 3 avril, au palais de la République par le Président Macky Sall, rapporte "L'As".

Akon était porteur d'un projet d'investissement relatif à l'énergie et l'agriculture en faveur des jeunes et des femmes.



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 11:50







