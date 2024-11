Portrait-Mame Seydou Ndour Directeur General De La Police Nationale : Un Homme Du Sérail A La Place Qu’il Faut Nommé le 29 Mai 2024 à la tête de l’Institution, le nouveau Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) n’est pas en terrain inconnu. Jusque-là directeur de la police de l’air et des frontières, le désormais ex (Dpaf) prend les commandes de la Direction générale de la police nationale (Dpgn). Une nomination à la plus haute station de commandement de la police saluée unanimement par ses pairs et par les populations sénégalaises.

Natif de Dieuppeul, Mame Seydou Ndour est issu d’un père technicien supérieur en santé et d’une mère qui a choisi le statut de femme au foyer pour se consacrer entièrement au bien-être de ses enfants. Marié à une épouse et père de famille exemplaire, il reste très attaché à sa maman dont l’affection ne lui a jamais fait défaut.



De ses parents, il a reçu une éducation rigoureuse et des valeurs qui font de lui un homme de principes inébranlables. C’est dans la capitale du Baol, au domicile de son homonyme à Diourbel que le jeune Mame Seydou Ndour va entamer son cursus primaire (classe de Ci).



Il s’illustre par une brillante année académique ponctuée par des notes d’excellence et autres appréciations honorables du corps enseignant. Au terme de l’année académique, le jeune potache fait son comeback dans la capitale où il est inscrit à l’école Issa Kane (ex Bassam Goumba) de Grand Dakar.



Alors qu’il venait à peine d’achever brillamment son cursus scolaire dans cet établissement primaire, le jeune potache nourrit une grande ambition : porter la tenue militaire, en passant le concours du Prytanée militaire de Saint-Louis. Une passion qu’il a vu naitre à force d’observer les parades de ces enfants de troupes, à l’occasion des défilés du 4 avril couverts par la RTS. Notre défunt et bien aimé grandfrère et confrère Amadou Mbaye Loum, le baroudeur de l’information, s’illustrait merveilleusement lors de cet exercice.



C’est à Saint-Louis, au Prytanée militaire Charles N’tchoréré que l’enfant de Dieuppeul va faire son entrée « dans la cour des grands ». Il intègre la promotion 1982 qu’il partage avec plusieurs hauts cadres de notre pays. Après l’obtention du baccalauréat, il est orienté à la faculté de Droit de l’UCAD, où il décroche sa maîtrise de droit privé, option droit des affaires en 1993. L’année d’après Mame Seydou Ndour réussit le concours direct des officiers de police.



Deux ans plus tard, il passe avec brio le concours de commissaire de police et rejoint son premier poste au commissariat de Thiaroye. Il a servi dans plusieurs autres commissariats du pays notamment à Saint-Louis, Tamba et Mbour, ainsi que dans différents services de la police, sans compter ses multiples missions onusiennes.



Le fringant commissaire de police se spécialisera dans un secteur particulier, celui de la répression illicite des stupéfiants après un diplôme de spécialité obtenu à Paris.



Mame Seydou Ndour a été nommé contrôleur général de la Police en 2022. C’est au niveau de l’Office Central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS) qu’il s’est le plus distingué avec de nombreuses réalisations.



Pour rappel, en 2014, il a été élu personnalité de l’année par des ONG de lutte contre les drogues telles que « Jamra » et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles, en reconnaissance de son engagement dans la lutte contre les stupéfiants.



Son passage comme directeur de la police de l’air et des frontières niché dans son Dieuppeul natal, avait frappé les esprits. Pour l’histoire, Mame Seydou Ndour fut aussi un grand footballeur. Un vrai renard des surfaces, un buteur patenté qui savait reconvertir n’importe quelle défense en passoir lors des matchs de football auxquels il prenait part, au prytanée militaire



A l’occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, en présence de plusieurs hautes autorités, dont le chef d’état-major général des armées, Mbaye Cissé, et le haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, Martin Faye a loué les qualités humaines et professionnelles de Mame Seydou Ndour, ainsi que son style de management inspirant et motivant, le décrivant comme un « haut fonctionnaire au parcours élogieux jalonné de grandes réussites ».



Sa capacité à motiver et inspirer ses équipes pour atteindre les objectifs fixés ne souffre d’aucun doute comme l’a rappelé si bien, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, le Général Jean-Baptiste Tine. A coup sûr, le Contrôleur général de police Mame Seydou Ndour, conduira cette prestigieuse institution vers des réformes et autres chantiers de modernisation, face aux enjeux sécuritaires de l’heure.



Un pari qui sera réussi avec l’implication des personnels de police, connus pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur abnégation et engagement au service de la patrie.



Magazine Regards

Abdoulaye Fofana Seck



