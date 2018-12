Pose : Le Pds en phase avec l'opposition, mais…

L'opposition s'est érigée, ce jeudi, en bouclier pour la sécurisation des élections, à travers la Plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections (Pose). Une rencontre qui a vu la participation de la quasi-totalité des candidats à la candidature. Plus de 20 leaders se sont engagés à travers une charte pour des élections libres et transparentes le 24 février prochain. Le grand absent de cette rencontre était le Parti démocratique sénégalais (Pds).



Selon Mayoro Faye, le Pds adhère à cette initiative, mais la priorité, pour les libéraux, c'est d'abord la mobilisation pour leur candidat annoncé à Dakar dans les jours, voire semaines à venir.



"Notre parti est loin de boycotter, comme semblent le dire déjà certains. Nous ne boycotterons pas une quelconque initiative tendant à renforcer l'opposition pour faire face à Macky Sall. En ce qui concerne l'initiative de Mame Adama Guèye relative à la sécurisation du dispositif électoral, nous sommes d'accord. Seulement, aujourd'hui, notre priorité est la mobilisation de toutes nos forces pour préparer l'accueil de notre candidat Karim Meissa Wade. Nous devons gagner d'abord la bataille de la participation. Nous ne pouvons pas disperser nos forces. Nous sommes sur le terrain, sur d'autres sections, sur d'autres batailles intermédiaires, notamment l'organisation de la tournée nationale. Ce n'est pas parce que le Pds n'est pas présent à une des rencontres que le Pds est en train de faire autres chose", précise le chargé de communication du Pds, Mayoro Faye.



seneweb

