Pose de la première pierre du stade olympique, demain: des jeunes de Diamniadio menacent de perturber la cérémonie Des jeunes de Diamniadio ont manifesté, hier, pour exiger l’érection de ralentisseurs et la mise en place d’un poste des sapeurs-pompiers à Diamniadio pour faire face aux nombreux accidents sur cet axe, dont le dernier en date a coûté la vie au jeune Mouhamed Ndiaye, le 6 février dernier. Très en colère, ils ont menacé d’arborer des brassards rouges et de perturber la pose de la première du stade olympique de Diamniadio, demain, par le président de la République, Macky Sall.

