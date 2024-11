Possession de chanvre indien : 7 individus arrêtés entre Yarakh et Ouakam (Photos)

La police, par l’intermédiaire de la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), a interpellé un total de sept individus dans la nuit du jeudi 28 novembre 2024. Selon un communiqué de la police, ces personnes étaient en possession de plus de 225 kg de chanvre indien, de deux armes à feu et de munitions. Les opérations se sont déroulées entre la plage de Yarakh et celle de Ouakam, relate LeSoleil-Digital.



Dans un communiqué rendu public vendredi, la police nationale a précisé qu’entre 2 h et 5 h du matin, les éléments de la Division opérationnelle de l’OCRTIS ont mené une opération dans les secteurs de la plage de Yarakh et d’Ouakam.



Selon la même source, cette intervention a permis à la brigade de lutter contre le trafic illicite de stupéfiants au Sénégal d’interpeller quatre individus en possession de sept colis de chanvre indien d’un poids total de 225 kg. Les personnes arrêtées sont I. Condé, A. Diop, I. Dramé et A. Bangoura.



Dans le même communiqué, la police informe que, le même jour, vers 10 h, les éléments de l’OCRTIS ont poursuivi leurs investigations et interpellé trois autres individus à Ouakam, en possession de chanvre indien en vrac, de deux armes à feu et de munitions. Les personnes arrêtées sont S. Ba, M. Ba alias Dian et M. D. Ba.



« Les individus interpellés sont placés en garde à vue, la drogue et le matériel sont sous scellés, et les investigations se poursuivent pour identifier et interpelller d’autres membres du réseau criminel », indique le communiqué.















