Possible mesure d’interdiction à l’AIBD : Mamadou Racine Sy empêché de quitter le territoire Les restrictions de voyage se poursuivent à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Après l’ex-ministre Mansour Faye, c’est Mamadou Racine Sy, vice-président du Conseil national du patronat (CNP) et maire de Podor, qui a été empêché d’embarquer dans la nuit du samedi 12 avril, selon des informations rapportées par PressAfrik.com.

Un proche de M. Sy s’est dit étonné par cette situation, rappelant que ce dernier s’était récemment rendu à Paris sans aucune difficulté. Notre interlocuteur déplore que ce pilier du secteur touristique sénégalais pourrait désormais figurer sur une éventuelle liste rouge établie par les autorités.



Alors que certains évoquent une mesure d’interdiction de sortie du territoire, l’intéressé réfute cette hypothèse. « C’est juste un problème technique », a déclaré Mamadou Racine Sy, contacté par la rédaction de PressAfrik.com.



Le maire de Podor devait se rendre au Maroc pour participer à un projet de coopération décentralisée entre les villes de Meknès et Podor. La signature d’un accord de partenariat était prévue ce mardi, mais cette mésaventure risque de compromettre l'agenda. Une partie de la délégation sénégalaise, ayant voyagé via Royal Air Maroc, est déjà arrivée à destination, avec un retour prévu pour mercredi.



Mamadou Racine Sy, également PDG de l’hôtel King Fahd Palace, n’écarte pas la possibilité de rejoindre sa délégation dans les jours à venir, si les conditions le permettent.





