Poste Finances: Les 1.033 chèques du "tong-tong" Selon "Libération", ils ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans les bureaux d'Alexandre Xavier Manga (Chef de l'Agence principale de Dakar) et d'Abdoulaye Faye (Chef du Centre financier de Dakar).

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Décembre 2021

" Toux ceux qui ont bénéficié de ces prêts, sont mes agents ", jurait Bibi Baldé. La Sûreté urbaine a débusqué parmi les bénéficiaires, des fournisseurs comme Business partners (55 millions FCfa), Alamine multiservices (65 millions FCfa), Général d'entreprise(13 millions FCfa), Samassa distribution (25 millions Cfa), Ac Consulting Sarl (25 millions FCfa).



Les aveux de Manga sur les millions "prêtés" à Gateway Digital, dont la plateforme numérique permet à la Poste de payer les bourses familiales. Des chèques avec des signatures falsifiées, des personnes...décédées parmi les "bénéficiaires".



Le journal fait savoir qu'une information judiciaire a été ouverte et des pressions pour faire libérer les mis en cause, existent.

