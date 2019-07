Poste : Le DG Abdoulaye Bibi Baldé promet de faire l’audit

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 05:02 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau Directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé en visite à Kaolack a promis d’engager l’audit des comptes de son entreprise. Il a estimé que cette entreprise est en progression et les acquis doivent être conservés.







Ainsi, il prône le développement d’un esprit d’entreprise pour mieux se positionner. « Nous allons essayer de développer et de moderniser la Poste pour aller vers le développement. Nous allons prendre contact avec les services pour savoir là où nous avons commencé notre gestion », a-t-il déclaré au micro de Sud FM.







Sur l’affaire des bourses sociales, le Dg précise qu’il n’y a pas de problème. Seulement, il y a des fils devant les guichets. Mais, le paiement des bourses se fera sans entorse.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos