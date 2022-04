Poste Thiaroye: un bébé de 9mois, fils d'une militaire et d'un policier, échappe à un enlèvement par... Le meurtre d'une fillette de 7 ans à Bargny, la tentative de meurtre d'une autre de 8 ans à Thiès n'ont pas fini d'alimenter les médias, qu'on nous signale exclusivement la tentative d'un enlèvement d'un bébé, Mohamed, de neuf (9) mois au Poste de Thiaroye, dans la ruelle qui mène à la Maison de la Femme

La mère de l'enfant qui est une militaire a l'habitude de donner la garde de l'enfant à sa petite sœur qui habite à Thiaroye. La femme de tenue quitte Petit Mbao pour confier son bébé à sa frangine.



Après avoir câblé Leral, la petite fille, "Thiaat" déballe: "après avoir pris bébé Mohamed, j'ai emprunté la petite ruelle qui mène à la Maison de la Femme. Subitement j'ai senti une présence derrière moi et je vois un homme bien costaud qui s'avance vers moi en m'insultant. Soudain, il s'empare du bras de bébé Mohamed et commence à tirer de toutes ses forces. Moi aussi, je résiste et tire de mon côté. Le bébé commence à pleurer, ce qui a ameuté le voisinage", raconte-t-elle au reporter de Leral.



Quand les hommes ont commencé à sortir de chez eux, le malfrat a pris la tangente, se fondant dans la nature. La maman de Mohamed fait savoir à Leral que deux plaintes ont été déposées contre X au niveau de la Gendarmerie et Police de Thiaroye.

