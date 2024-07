Poste de Directeur Pays pour le Maghreb et Malte: La Banque mondiale nomme Ahmadou Moustapha Ndiaye

La Banque mondiale vient d’annoncer la nomination du Sénégalais Ahmadou Moustapha Ndiaye au poste de Directeur Pays pour le Maghreb et Malte. Basé à Rabat, M. Ndiaye sera en charge des engagements de la Banque mondiale avec les gouvernements de l’Algérie, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie.



Selon les informations de "Bes Bi", il travaillera également avec des partenaires de développement et d’autres parties prenantes, sur des initiatives alignées avec les priorités de ces pays et la vision de la Banque mondiale d’éradiquer la pauvreté, tout en assurant une planète vivable. En prenant ses nouvelles fonctions, Ahmadou Moustapha Ndiaye supervisera un portefeuille de financements de 11,5 milliards de dollars.



M. Ndiaye a occupé divers postes opérationnels et de direction à l’échelle mondiale et nationale, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l’Est et en Asie centrale. Avant sa nomination actuelle, il était directeur de la Stratégie et des Opérations pour la finance équitable et la croissance inclusive à la Banque mondiale.

