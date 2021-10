Poste de Médiateur de la République: Le juge Demba Kandji remplace ABC

La succession du défunt médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, décédé récemment, est à l’ordre du jour. Le Président Macky Sall a porté son choix sur le juge Demba Kandji, ancien président du premier cabinet du tribunal hors classe de Dakar et de la Cour d’Appel.



Le juge Demba Kandji, nouveau médiateur de la République, a été installé ce lundi, dans ses fonctions. Et pourtant, le ministre de la Justice, Me Malick Sall l’avait dit à l’émission "Jury du Dimanche".



A retenir que le mandat de Me Alioune Badara Cissé (Août 2015- Août 2021), décédé le 28 Août 2021, a pris fin le 5 Août dernier.



