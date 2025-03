Poste de Secrétaire Général de l’ONU : Un influent média international vend la mèche pour Macky Sall

Depuis son départ du pouvoir, Macky Sall s’attelle à construire une nouvelle carrière loin de Dakar. À la tête de son cabinet de conseil Semmo Holding, l’ancien président sénégalais nourrit des ambitions internationales et ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature au poste de secrétaire général des Nations unies (ONU). Cependant, une décision prise durant son dernier mandat, pourrait bien compliquer ses aspirations.



En septembre 2023, alors qu’il était encore en fonction, Macky Sall déclarait sur France 24 : « Pour le moment, ma priorité n’est pas là, mais demain, s’il y a une demande à ce niveau, pourquoi pas ? ». Une ouverture mesurée, laissant entrevoir une éventuelle candidature pour succéder à António Guterres, dont le mandat prendra fin en 2026. Mais quelques mois plus tard, une décision controversée a bouleversé le paysage politique sénégalais : le report de l’élection présidentielle de 2024.



Ce choix, largement décrié à l’international, a déclenché une crise politique majeure, marquée par des manifestations, des tensions avec l’opposition et une remise en cause de la stabilité démocratique du pays. Selon "Jeune Afrique", cette décision a considérablement entamé la crédibilité de Macky Sall sur la scène internationale. Alors qu’il était salué pour avoir renoncé à un troisième mandat en juillet 2023, ce report électoral a semé le doute sur son engagement démocratique.



Le poste de secrétaire général de l’ONU exige une stature irréprochable et un large consensus diplomatique. Or, la communauté internationale, initialement bienveillante à son égard, semble désormais plus réservée. Cette hésitation pourrait freiner ses ambitions, malgré son expérience et son influence en Afrique. Aujourd’hui, Macky Sall tente de se repositionner sur la scène internationale. Mais cette crise pourrait rester un fardeau dans sa quête de reconnaissance au plus haut sommet de la diplomatie mondiale.











Senenews