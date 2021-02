Postes de santé de Bicole et Mbettite dotés d’ambulances : un ouf de soulagement pour les populations Longtemps confrontées à un problème de prise en charge médicale, faute d’ambulance, les populations de Bicole et de Mbettite peuvent afficher le sourire. D’autant que le Conseil municipal de Diarrère vient de doter les postes de santé des deux villages d’ambulances.

C’est samedi dernier que l’édile de la commune de Diarrère, Thérèse Diouf Faye a procédé à la remise des clés des deux ambulances.



«Le budget pour l’acquisition de ces ambulances a été voté depuis l’année dernière. Ce, pour assurer une parfaite couverture médicale à la commune de Diarrère dont tous les postes de santé sont dotés d’ambulance excepté Bicole et Mbettite. Pour acheminer les malades vers le centre de santé ou l’hôpital régional de Fatick, c’était la croix et la bannière.



C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de doter d’ambulance les deux postes de santé qui nous restent pour qu’on puisse au moins avoir une couverture à 10% pour les sept postes», a déclaré la mairesse Thérèse Faye Diouf qui estime que cela a permis de désenclaver les deux localités.



