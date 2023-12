Pouponnière Keur Yeurmandé: Ndella Madior Diouf et Cie déférés au Parquet

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 13:00

Au terme de l'enquête de la brigade des Mœurs de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, Ndella Madior Diouf et une dizaine de personnes ont été déférés ce mardi au parquet de Dakar, confie Me Aboubacry Barro à "Seneweb".



Tout ce beau monde est actuellement dans la cave du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, en attendant de faire face au procureur de la République.















