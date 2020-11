Pour 3 milliards d’arriérés, des concessionnaires du nettoiement menacent d'aller en grève

Les concessionnaires de nettoiement n’en peuvent plus. Ils menacent de perturber le système de ramassage des ordures voire l’arrêt total dès la semaine prochaine, si le gouvernement n’éponge pas la dette qui dépasse les 03 milliards.



Selon L'As qui donne la nouvelle, ils courent ainsi derrière 06 mois d’arriérés de paiements. C’est la raison pour laquelle, ils se sont réunis le 12 novembre dernier au Cdeps de Grand Médine pour se pencher sur cet état de fait. Pourtant, ils ont rencontré lundi dernier le coordonnateur de l’UCG, Mass Thiam, pour trouver une solution dans les meilleurs délais.



Mais M. Thiam n’a pas pu décanter la situation. La grève reste l’ultime recours des concessionnaires. Selon leur président Bara Sall, les concessionnaires traversent de nombreuses difficultés qui sont liées à une tension de trésorerie et le refus de leurs fournisseurs de pneus, carburant, et pièces de rechange de collaborer, à cause des arriérés. D’où leur menace d’arrêter les activités de collecte et de ramassage des ordures dès la semaine prochaine sur l’étendue du territoire. Déjà, le collectif des concessionnaires se désole des désagréments qui seront causés par l’arrêt de leurs activités de collecte.

