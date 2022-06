Pour adapter la Poste au numérique: Yankhoba Diatara prône des réformes structurelles Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara, a prôné, mardi, la mise en œuvre de réformes structurelles pour adapter La Poste à l’irruption du numérique au moment où l’entreprise publique traverse de grosses difficultés.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 21:14

’’Le bouleversement technologique a suscité des besoins nouveaux et ouvert de nouvelles perspectives’’, a en effet déclaré Yankhoba Diatara qui présidait une journée dédiée au secteur postal sur le thème ’’Un ’’secteur postal à l’ère du numérique : enjeux et levier de croissance’’.



Selon le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, ’’l’introduction de nouvelles technologies dans le marché postal a entrainé une diversification des produits et des services’’.



D’après Aps, Yankhoba Diatara a relevé que l’Etat est ’’conscient’’ des difficultés auxquelles est confronté le secteur postal, annonçant par ailleurs ’’un vaste programme de modernisation et de redynamisation’’.



Dans une perspective de mieux faire face aux mutations actuelles, le directeur de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdoul Ly a insisté sur la nécessité de ’’réfléchir’’ sur le secteur postal dans sa ’’globalité’’.



’’Nous devons repenser les métiers du secteur des postes pour accompagner l’Etat dans la mise en œuvre des politiques sociales et économiques destinées aux couches vulnérables’’, a-t-il proposé.



Les participants ont insisté sur la nécessité de ’’se réinventer’’ pour s’adapter et ainsi, faire face aux défis imposés par le numérique.



