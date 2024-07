Pour agression et incitation à la débauche : Le tailleur-homo et ses jeunes agresseurs envoyés en prison La vieille cité de Ndar est secouée par une histoire d'agression et d'accusation d'homosexualité entre des jeunes du quartier de Lodo. Une affaire qui a été instruite par le commissariat de l'île avant d’atterrir au parquet. Après les enquêtes, tout le groupe a été envoyé en prison, en attendant leur jugement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

En déposant une plainte contre de jeunes voisins pour agression, I. Mb. ignorait qu’il les accompagnerait en prison pour d'autres délits. Malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé après les enquêtes des limiers du commissariat de l'île.



Tout est parti d'une relation que le tailleur I. Mb. voulait entretenir avec A. K. F., un jeune homme de son quartier Lodo. Un jour, en tant que voisin, il est approché par I. Mb. pour un échange de contacts téléphoniques. Ce que A. K. F. accepte volontiers sans aucune arrière-pensée. Quelques jours après leur rencontre, contre toute attente, le tailleur bombarde son téléphone de vidéos pornographiques et d’audio l’incitant à des relations sexuelles. Poussant le bouchon plus loin, le tailleur-homosexuel l'appelle au téléphone un soir pour l’inviter à venir coucher avec lui.



Touché dans son orgueil par cette demande qu’il juge plus qu’indécente, le jeune A. K. F. s'en ouvre à deux de ses copains.



De fil en aiguille, la bande de copains dresse un plan pour le corriger et le faire changer d'avis. Ainsi, A. K. F. envoie un vocal à I. Mb. pour le convier à une rencontre secrète dans un coin isolé. Pressé de retrouver sa supposée “nouvelle conquête”, le tailleur-homosexuel mord à l'hameçon du piège tendu par le trio d'amis. Arrivé sur le lieu du rendez-vous, I. Mb. est accueilli par un véritable comité de bastonnade. Il passe un sale temps entre les mains des amis de sa proie. Après l’avoir bien corrigé et filmé toute la scène de violence, les trois jeunes commencent à faire chanter le présumé homosexuel.



Ridiculisé et harcelé dans le quartier Lodo par une bande de copains, il dépose une plainte contre ces derniers au commissariat de police de l'île. Quelques jours après la plainte, le trio est arrêté par les limiers pour agression.



Mais l'enquête des policiers va révéler d'autres délits. Puisqu’elle aboutira à l'arrestation du tailleur-homosexuel pour incitation à la débauche, collecte et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Au cours de l'enquête, les éléments du commissariat de police de l'île ont découvert dans le portable d’A. K. F. plusieurs vidéos pornographiques et audio salaces que le plaignant lui envoyait.



Confondu par ces preuves, il avoue les faits qui lui sont reprochés. Ainsi, les trois jeunes du quartier Lodo, poursuivis pour violence, voie de fait et chantage, et le tailleur-homosexuel I. Mb. ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Le temps qu'ils méditent sérieusement sur leur sort.



S EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook