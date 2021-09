Pour améliorer ses processus d’octroi de crédits : La Der/Fj signe un partenariat avec Creditinfo West Africa

La Der/Fj renforce son arsenal dans le cadre de la sécurisation des ressources qu’elle met à la disposition des sénégalaises et sénégalais qui demandent des crédits pour financer leurs activités économiques. Cela, grâce à un partenariat avec Creditinfo du Bureau d’information sur le crédit de l’Uemoa. « Etant soucieux que dans l’écosystème financier la mitigation du risque est un facteur essentiel de l’environnement des affaires, il important pour nous que les bénéficiaires soient connus et répertoriés. », a confié hier le Délégué général de la Der/Fj.



A l’occasion de la cérémonie de signature du contrat de partenariat avec Creditinfo, tenue dans leurs locaux, Papa Amadou Sarr a indiqué que « c’est dans ce sens qu’il convient de mobiliser les différents acteurs du système financier à l’effet de s’entourer de toutes les garanties visant à sécuriser les investissements au profit des entrepreneurs et à pérenniser les entreprises que nous accompagnons ».



A l’en croire, les avantages qu’ils pensent tirer de ce partenariat avec Creditinfo, c’est d’abord améliorer le portefeuille de la Der/Fj, réduire les coûts et les délais de traitement de tous les dossiers de crédit de la Der/Fj mais aussi évaluer la solvabilité des demandeurs de crédits qu’ils reçoivent régulièrement et prévenir enfin le risque de défaillances des demandeurs de crédits tout en évitant un surendettement.



Parce que, explique-t-il, nous saurons à temps réel si ceux et celles qui viennent nous voir ont des crédits ailleurs et le cachent ou non. Aussi, selon lui, ce partenariat permettra à la Der/Fj, entre autres, d’utiliser des informations sur le crédit collecté à travers la plateforme du Bic Uemoa qui agrège des millions de données, en vue d’évaluer les risques liés aux demandes de financements qu’ils reçoivent.



Pour sa part, le directeur général de Creditinfo West africa a souligné que « la présente cérémonie consacre l’aboutissement de concertations fécondes entre la Der/Fj et Creditinfo West Africa, du Bureau régional d’information sur le crédit (Bic-Uemoa) qui s’achève avec la signature d’un contrat de prestation de service » entre leurs deux institutions.



En effet, renseigne Amadou Sambaré, la Der/Fj comme l’indique sa dénomination sociale, est chargée par le pouvoir public sénégalais de fournir diligemment aux jeunes diplômés ou non ainsi qu’aux femmes des financements indispensables à la création d’entreprises en vue de l’accroissement substantiel de leur taux d’employabilité.



Pour lui, le contexte actuel marqué par la Covid-19 requiert le recours à des procédures innovantes pour accélérer le processus d’études, d’octroi et de mise en place des crédits attendus par les populations cibles. Pour répondre à ces urgences, souligne-t-il, l’automatisation des processus s’impose afin de délivrer des financements dans des délais rapprochés tout en préservant l’équilibre financier de l’institution, seul gage de renouvellement de ses ressources.



D’après M. Sambaré, c’est dans conditions que la Der/Fj a fait appel au Bureau d’information sur le crédit dont le métier est de fournir des services adaptés aux exigences des célérités recherchées. Au terme de ce contrat, Creditinfo mettra à la disposition de la Der/Fj des produits à valeur ajoutée et innovants notamment le scoring ou notation et à moyen, le module de décisions instantanées.



Dans la foulée, il relève que l’implémentation de ces instruments devrait répondre aux préoccupations de la Der/Fj portant, à la fois, sur la rapidité et la qualité des financements à mettre en place. En ce sens, dit-il, je voudrais vous assurer de la volonté inébranlable de Creditinfo West Africa de vous accompagner pour relever ce challenge visant à promouvoir le financement à grande échelle.



« Je voudrais, avant de clore mon propos, insister sur le défi résiduel qui mérite une attention particulière à savoir la problématique de l’identification des clients bénéficiaires de crédits. », martèle le Dg de Creditinfo. Qui « formule » enfin, « le vœu que cette cérémonie de signature constitue le point de départ pour une approche innovante du risque de crédit avec des perspectives prometteuses pour la résorption du sous-emploi dans nos pays ».

