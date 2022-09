Pour atteinte à l’image: Le député Alphonse porte plainte contre Kaliphone

Kaliphone est poursuivi pour atteinte à l’image, à la responsabilité et à l’honorabilité d’un élu, diffusion de fausses nouvelles et discrimination à caractère ethnique.



Madiambal Diagne est également visé par ces mêmes chefs d’accusation par le député. La remarque faite par Madiambal Diagne sur la tenue traditionnelle d’un nouveau député avait suscité la controverse.



« On ne mesure même pas ce que risque ce pays. Des disciples de Abbé Diamacoune Senghor à l’hémicycle », avait tweeté le patron du journal Le Quotidien, en postant un photomontage de l’ex leader du MFDC et du député, Alphonse Mané Sambou, de la coalition Yewwi Askan Wi.