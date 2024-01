Pour avoir couché avec l’amie de sa belle-sœur : Un artiste au cœur d’un scandale

Quand Diabou Louise, sœur de l’épouse de l’artiste a découvert cette relation coupable, elle s’est battue avec Aïcha Guèye, avant de s’emparer de son téléphone avec l’aide de son amie Awa M. Étant donné que sa protagoniste avait pour habitude de filmer ses ébats avec ses partenaires, Diabou Louise a consulté la galerie de l’appareil dans le but de sauver son beau-frère d’un chantage. C’est alors que Diabou Louise a vu une vidéo dans laquelle, Aïcha Guèye entretenait une partie de jambes en l’air avec El Hadj Lamine Guèye dit « Thiaat ».



Diabou a ainsi capturé les images pornographiques, avant les envoyer à Awa M. Cette dernière a transféré les images à Mouhamadou Moustapha G., qui, à son tour, a partagé les images avec Marième S., petite amie de Thiaat. Affligée, Marième a réclamé de l’argent à son amant, sous peine de balancer les images sur les réseaux sociaux. Se sentant coincé, Thiaat a versé 120.000, 70.000 et 25.000 francs Cfa à sa copine. Mais, il a fini par porter plainte à la Division spéciale de cybersécurité, le 24 novembre 2023.



Le quatuor a été ainsi traqué, puis envoyé à la citadelle du silence, le 14 décembre 2023. Après plusieurs renvois, les prévenus ont été jugés hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, violence et voie de fait. La vingtaine, Diabou Louise a renseigné qu’Aïcha Guèye réside à Kaolack. Elle l’a connue par l’entremise de sa copine Awa M. C’est ainsi qu’elle l’a accueillie chez sa sœur à Thiès. En deux jours, Aïcha a fait l’amour avec l’artiste dans son lit conjugal.



D'après "Rewmi", cette relation adultérine que Diabou Louise a sue le 6 novembre 2023, quand Aïcha a reçu l’appel du chanteur. « On était ensemble devant la télé. Stupéfaite, ma sœur a demandé des explications à son conjoint, qui a avoué l’avoir trompée avec Aïcha Guèye », a expliqué Diabou Louise qui a, par ailleurs, fait mon mea culpa. Née en 2001, Marième S. a refuté avoir fait chanter la partie civile. « Thiaat m’a envoyé des fonds via Wave, bien avant l’éclatement de cette affaire », allègue-t-elle. Mouhamadou Moustapha et Awa M. ont plaidé coupable.



Le maitre des poursuites a dénoncé la « récurrence des faits » qui portent atteinte à « l’image des victimes ». À cet effet, l’avocat de la société a requis deux ans, dont six mois ferme. Mes Idrissa Cissé et Ndoffane Diouf ont demandé la clémence pour les trois les prévenus. Sans conseil, Diabou Louise a repris la parole pour demander pardon. Le juge statue sur le sort des prévenus le 22 janvier prochain.