Pour avoir vainement exigé le partage de leur héritage : Modou Niang menace d’attenter à la vie de son frère Pour que le partage de leur héritage soit effectif, Modou Niang est prêt à tout. Très remonté contre son demi-frère, Mamadou, qu’il accuse de faire traîner les,choses, Modou profère des menaces de mort contre celui-ci et le retrouve chez lui armé d’un couteau et d’une barre de fer. Jugé au tribunal des flagrants délits de Dakar, il risque quatre mois d’emprisonnement ferme.

Modou Niang, 29 ans, a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour avoir menacé de mort son demi-frère Mamadou Niang. En sus de cette infraction, il est poursuivi pour détention illégale d’arme blanche. Des faits qu’il a reconnus dès qu’on lui a notifié l’objet de sa comparution. Par ailleurs, il a tenu à s’expliquer.



À l’en croire, depuis le décès de leur père, en 2019, son demi-frère, qui est plus âgé que ses autres frères et lui, refuse qu’on mentionne le partage de l’héritage. Selon lui, celui-ci joint à son refus des menaces de mort contre lui. C’est la raison pour laquelle, dit-il, le jour des faits, il s’est muni d’une barre de fer et d’un couteau, quand il s’est rendu chez lui.



“Je me suis rendu chez lui aux HLM Grand-Yoff pour parler de notre héritage qui me tient à cœur. Mais la discussion s’est vite transformée en dispute. Il m’a menacé avec un couteau en me montrant ses gris-gris, disant que je ne pourrai rien lui faire’’, a-t-il avoué, avant de confirmer qu’il avait gardé une barre de fer à l’entrée de la maison de son frère.



D’ailleurs, avec cette barre de fer, il a blessé le nommé Mamadou Seydou qui tentait de le maîtriser. Entendu, son grand frère renseigne que ce n’est pas lui qui gère la maison en location que leur a laissé leur défunt père. Par ailleurs, pour préserver sa vie, dit-il, il a saisi la justice, car son petit frère a l’habitude de proférer des menaces à son endroit.



“Le 13 juin, il m’a appelé à 8 h 59 mn pour parler de l’héritage. Je lui ai dit de parler avec ses autres frères. Là, il a commencé à m’insulter avant de me menacer. Il a même dit que le jour du baptême de mon enfant, il me cherchait pour me tuer. Le dimanche, quand il est venu chez moi, il détenait une barre de fer et un couteau. Il a laissé la barre de fer à l’entrée de la maison. Quand on a discuté, il a brandi son couteau que j’ai saisi et jeté. Il est descendu pour prendre la barre de fer’’, a raconté le plaignant qui déplore l’attitude du prévenu qu’il décrit comme quelqu’un de très téméraire.



“Aucun de ses frères n’est venu le soutenir. Il ne veut écouter personne. Je lui ai dit que pour le partage de l’héritage, on doit passer par le tribunal’’, lance-t-il.



À la suite du plaignant qui n’a pas réclamé de dédommagement, la représentante du ministère public a requis une peine d’emprisonnement de quatre mois ferme contre Modou Niang. N’ayant pas d’avocat, ce dernier exige que le partage de l’héritage soit fait, avant d’être rappelé à l’ordre par la juge.



“Les choses ne se passent pas comme ça ici. Vous devez suivre une procédure pour que le partage soit fait. Il faut revoir ton comportement avant de commettre l’irréparable. Déjà, tu menaces les gens avec un couteau et une barre de fer. Il faut te ressaisir !’’, lui a conseillé la juge qui a mis l’affaire en délibéré.



La décision sera rendue le 30 juin prochain. En attendant d’être édifié sur son sort, Modou Niang retourne en prison où il séjourne depuis quelques jours.

