Pour avoir versé de la bouillie chaude sur sa colocataire, elle risque 7 ans de prison

Trois ans après avoir causé la mort de sa colocataire Alimatou Diallo, en lui versant de la bouillie de riz chaude, la ressortissante guinéenne Mariama Sall, a été jugée hier jeudi, par le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Elle fait face à des accusations de « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de tuer ». Selon les informations de "L’Observateur", reprises par "PressAfrik", la prévenue risque 7 ans de prison.



Les faits remontent au 12 mai 2020, lorsqu'une querelle entre les deux femmes, a dégénéré. Mariama Sall, âgée de 30 ans, a versé une marmite de bouillie de riz sur Alimatou Diallo, lui causant des brûlures graves, qui ont finalement coûté la vie à la victime. La mise en cause, après s'être enfuie, a été signalée et arrêtée par la police.



L’audience a été marquée par des déclarations contradictoires de la part de Mariama Sall. Celle-ci tentait de modifier sa version initiale, lors de l'enquête préliminaire. Elle a tenté de rejeter la responsabilité sur la victime, en affirmant qu'elle avait été poignardée en premier, avant de verser la marmite de bouillie.



N’ayant pas d’issue, Mariama Sall a demandé une peine moins sévère, soulignant les conséquences dévastatrices pour sa propre vie et celle de sa famille, si elle était condamnée à sept ans de prison ferme, tel que requis par le procureur de la République. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 9 janvier 2024.