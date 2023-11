Pour contrer la marche de l’opposition de ce vendredi 17 novembre : Des comités de surveillance installés dans plusieurs quartiers de Dakar

Ce vendredi 17 novembre 2023, est parti pour être une journée de tension. En effet, avec la marche appelée par une partie de l’opposition du fait de la tenue de l’audience dans l’affaire Ousmane Sonkoet la Direction générale des éléments, des citoyens de la capitale sénégalaise de plusieurs quartiers, ont décidé de prendre les choses en main.



Justement, avec les risques de vols, de pillages, d'agressions et de saccages des commerces, des voitures, entre autres, qui accompagnent chaque manifestation de l’opposition, cette initiative citoyenne de protéger les biens d’autrui et des personnes, connaît une popularité inattendue.



A Colobane, aux Hlm et à Sacré-Coeur, le mouvement est bien suivi. Des comités de veille restreints aux seuls habitants des zones, ont été installés. La seule orientation est de veiller à la sécurité et de ne laisser aucune personne étrangère déranger leur quiétude.