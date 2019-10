Pour croiser Ama Baldé, Modou Lô réclamerait un cachet de 250 millions FCfa Le promoteur Luc Nicolaï a entamé les démarches avec le staff de Modou Lô par l’entremise de son manager Birame Gningue. Du côté de Pikine aussi, Luc Nicolaï a saisi le staff d’Ama Baldé. Mais pour que cette affiche puisse voir le jour, Luc Nicolaï devra y mettre beaucoup de millions FCFA et ça risque d’être trop compliqué pour lui. Un gros montage financier l’attend.

Senegal7 qui suit de près les négociations, a appris du côté du camp de l’écurie Rock Énergie, que leur lutteur réclamerait 250 millions FCFA pour qu’il puisse accepter de croiser le nguimb avec Ama Baldé.



Pour eux, Modou Lô a toujours refusé et écarté Ama Baldé de ses plans. Et que s’il devait accepter et faire machine arrière, il réclamerait un cachet qu’il n’avait jamais touché auparavant. Et c’est pourquoi d’après notre source, Modou Lô veut 250 millions pour faire face à Ama Baldé.

