Pour défaut de carnet sanitaire, prostitution et proxénitisme: Awa Fall et Aminata Bangoura tombent dans les mailles de la police

Awa Fall et Aminata Bangoura ont comparu mercredi 18 mars devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Les mises en cause sont tombées dans les mailles des filets des éléments de la Brigade des mœurs pour proxénétisme, divulgation d’images obscènes pour la première citée, prostitution et défaut de carnet sanitaire pour la seconde. Elles ont toutes plaidé non-coupables devant le magistrat.



Selon la patronne de l’institut de massage, elles ont été abusées par l’annonceur qui a divulgué, à leur insu, des images obscènes sur la plateforme neexna.com. A la barre, elle déclare avoir remis la somme de 20 000 FCfa pour le service.



À la suite du parquet qui a requis un mois ferme contre Awa Fall et 1 mois avec sursis pour Aminata Bangoura, Me Abdoulaye Tall conseil des prévenues, a sollicité la relaxe.



Dans son délibéré, le Tribunal après avoir reconnu les deux dames coupables, leur a infligé 1 mois avec sursis.



