Pour défaut de port de masque: 9634 individus arrêtés en une semaine avec des amendes estimées à 12 652 000F CFA

Au total 9634 autres pour défaut de port de masque avec des amendes forfaitaires estimées à 12 652 000 FCfa dans Dakar et d’autres régions. C’est du moins ce que révèlent les résultats de l’opération de lutte contre la propagation de la Covid-19 du 07 au 13 aout 2020. Ces personnes ont été interpelées dans les marchés, transports, services privés et commerce.



Nb : Il est souhaitable que les services publics produisent des notes internes pour exiger le port obligatoire de masque dans l’Administration.



