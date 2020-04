Pour des critiques acerbes: Le Cng sanctionne sévèrement des lutteurs et...

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 10:31

Le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Cng) a frappé fort. Les lutteurs qui ont osé critiquer Alioune Sarr et son équipe, ont été sanctionnés très lourdement.



Selon "Sunu Lamb", Gris Bordeaux, le Tigre de Fass, a été tout simplement radié. Bombardier, lui, a été suspendu pour 6 mois.



Modou Lô, Roi des arènes, s'est vu confisquer sa licence. Alors que l'écurie Soumbédioune de Boy Kaïré a été purement et simplement dissoute.

