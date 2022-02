Pour développer la ville de Nioro: Djim Momath Ba, nouveau maire mise sur l’industrialisation Le nouveau maire de Nioro (Kaolack, centre), Djim Momath Bâ, a décliné, lundi, les priorités de son mandat, indiquant que son programme va notamment s’inscrire dans l’industrialisation afin, dit-il, de pouvoir valoriser les produits céréaliers et créer des emplois pour les jeunes et les femmes.

‘’Notre programme s’inscrit dans l’industrialisation parce que c’est avec la valorisation de nos produits que nous pouvons créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Avec l’industrialisation, il sera possible d’avoir une augmentation des capacités de revenus pour les populations’’, a fait savoir Djim Momath Bâ lors de son installation dans les fonctions de maire Nioro par le préfet Babacar Ndiaye.



‘’Nous allons valoriser la production des céréales pour faire de l’huile, des aliments de bétail, afin de générer des ressources pour la commune’’, a insisté M. Bâ.



D’après Aps, il s’est engagé à davantage travailler ‘’pour l’amélioration des conditions de vie des populations de Nioro et pour une ville accueillante, belle et économiquement émergente’’.



‘’Notre équipe va œuvrer pour la réalisation totale de nos importantes ambitions pour la ville de Nioro’’, a encore promis Djim Momath Bâ.



Au cœur de ses préoccupations, il y a également la santé avec le relèvement du plateau médical, l’assainissement des quartiers périphériques de Nioro, ainsi que l’éducation et la formation.







