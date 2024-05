Pour diffamation et calomnie: Une citation directe servie à Pape Sané et Omar Guèye, chroniqueurs à WalfFadjri A la requête d’Abdoulaye Sylla, Administrateur de société, Maître Adama Dia, Huissier de Justice près les Tribunaux et la Cour d’Appel de Dakar, a servi une citation directe à des chroniqueurs du Groupe Walfadjri, dont Pape Sané et Omar Guèye, en sa qualité de complice.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 14:03

Le sieur Omar Guèye a, au cours de l’émission, affirmé que les travaux de Diamniadio n’ont pas été faits et que le sieur Abdoulaye Sylla a détourné l’argent des Sénégalais avec lequel, il a financé des influenceurs à son profit. Alors qu’eux, ils savaient qu’ils s’agissaient de l’argent des Sénégalais détourné.



Attendu que l’ensemble des déclarations, ainsi articulées par les sieurs Pape Sané et Omar Guèye, dit-on, vise à présenter aux yeux de l’opinion, le sieur Abdoulaye Sylla comme ayant détourné des centaines de milliards appartenant aux Sénégalais, avec la complicité de l’État et de certains Ministres, de n’avoir pas effectué les travaux du site de Diamniadio, de les dépeindre comme des personnes mafieuses.



Ces propos d’une extrême gravité, ont été tenus, avec une intention de nuire manifeste. D’après le document, le sieur Pape Sané, brandissant des faits faux qu’ils essaient de faire passer pour vrais, dans le seul but de salir les requérants aux yeux de l’opinion et de les exposer à la vindicte populaire. Lesdits propos étant confirmés par le sieur Omar Guèye, pour essayer de convaincre l’opinion.



Affaire à suivre...



