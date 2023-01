Pour escroquerie portant sur 100 tonnes de sucre : La DG de New African Business de nouveau extraite du Camp pénal par la Dic Ce n’est pas demain la veille que Boly Sall, propriétaire de la société spécialité dans l’alimentation, va sortir des mailles de la Justice. Incarcérée depuis des mois à la prison de Liberté 6 par le juge du deuxième Cabinet, elle y a été extraite par la Dic pour répondre à une autre affaire d’escroquerie portant sur 100 tonnes de sucre chiffrées à 26,5 millions de FCfa. Des faits qu’elle a reconnus.

Boly Sall, patronne de la société New African Business and Services (Nabs) a été extraite, hier, de sa cellule de la prison pour femme de Liberté 6 où elle est en détention préventive depuis des mois, après son inculpation et placement sous mandat de dépôt par le juge du deuxième Cabinet. Elle vient d’être à nouveau entendue par la Dic suite à une plainte de l’homme d’affaires Serigne Amar Amar pour une escroquerie portant sur 100 tonnes de sucre.



Une marchandise estimée à 26,5 millions de FCfa par la victime. Serigne Amar Amar explique dans sa plainte qu’il a été mis en rapport avec la dame Boly Sall par un de ses proches pour l’achat de 100 tonnes de sucre. Après la prise de contact, la dame lui a fait savoir qu’elle a la capacité de lui livrer le quota de sucre. Car, elle a un bateau rempli de sucre au large. Mieux, elle fait visiter un dépôt de sucre à Serigne Amar Amar pour mieux le ferrer. Un coup réussi. Puisqu’après la visite des lieux, l’homme d’affaires Serigne Amar Amar lui a remis un chèque de 26,5 millions de FCfa contre une décharge.



Le chèque dans son sac, la dame lui donne un délai de 10 jours pour la livraison de la marchandise. Ce qu’elle ne respectera finalement pas. Pis, elle snobe les appels de Serigne Amar Amar après lui avoir promis plusieurs délais jamais respectés. Quelques mois après, elle sera arrêtée par la Justice pour une autre affaire pénale. Ce qui lui a valu un placement sous mandat de dépôt depuis 18 mois.



Dans les locaux de la Dic où elle a été confrontée avec Serigne Amar Amar, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et s’engage à payer le reliquat de 17 mois qu’il reste devoir sur les 26,5 millions de FCfa.



«J’avoue que je n’ai pas respecté mes engagements vis-à-vis deSerigne Amar Amar à qui je devais livrer 100 tonnes de sucre. Il m’avait remis 26,5 millions de FCfa. Quand, il m’avait demandé la restitution de son argent, je lui ai remis 9,5 millions de FCfa en deux tranches (6,5millions et 3millions deFCfa. Pour les 17 millions de FCfa restant, je vais les lui verser dans un délai de 15 jours, c’est-à-dire le 24 janvier 7 millions FCfa et le reliquat de 10millions de FCfad ans 3 mois», propose Boly Sall.

Ce qui a été accepté par Serigne Amar Amar en présence de Abdou Salam Sembène qui l’avait mis en rapport avec Boly Sall.

L'Obs



