Pour éviter les casses en cas de victoire des "Lions": Un Sénégalais "offre" des services de bus impérial pour les supporters A l'initiative de Matar Sidibé, un Sénégalais Responsable Opérationnel dans la société Big Bus Tours, le plus grand opérateur de visites touristiques en bus à impériale dans le monde, une célébration est prévue à Paris en cas de victoire des Lions du Sénégal, le dimanche 21 juillet 2019. Matar promet de mettre à la disposition des supporters et des sympathisants du Sénégal, un bus panoramique à double-étage.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où des casses sont constatées chez certains supporters en France et dans les régions, le Sénégal peut saisir cette belle opportunité pour véhiculer une autre image, plus positive et en phase avec les ambitions du PSE (Plan Sénégal Émergent). Une opération de communication et séduction pour promouvoir une belle image en vue de vendre la destination Sénégal. C'est aussi un symbole pour donner envie à ces millions d'enfants issus de la diaspora, pour renouer avec la mère patrie et renforcer ce sentiment d'appartenance.



Cet engagement de notre compatriote est plein de sens et mérite d'être appuyé par nos autorités, en renforçant l'initiative pour permettre à tous les supporters sénégalais qui le désirent, de prendre part à cette fête. «Ce serait une première victoire pour le Sénégal en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations que nous appelons de tous nos vœux. Nous sommes loin du pays mais notre amour pour le pays reste intact.



C'est une occasion de nous retrouver entre amis, frères et sœurs pour communier ensemble. J'en appelle aux autorités sénégalaises mais aussi aux bonnes volontés du privés, aux internationaux sénégalais, aux associations de ressortissants sénégalais en France pour sensibiliser pour nous permettre d'avoir au moins une dizaine de bus impériaux et des centaines de véhicules pour sillonner la France et montrer que nous sommes fiers des "Lions"», affirme Ibrahima, un supporter de la première heure.



Une telle logistique ne s'improvise pas et nécessite une organisation en amont. Un défi que Matar Sidibé se dit prêt à assurer, en coordonnant avec les autorités compétentes pour gérer toute l'organisation logistique de cette opération. Engagé dans la phase finale de la 32ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations, qui se déroule en Égypte du 21juin au 19 juillet 2019, le Sénégal disputera pour la seconde fois de son histoire, la finale de cette compétition hautement convoitée. Elle est la première organisée regroupant 24 équipes participantes et ayant lieu en été. Le Sénégal sera opposé à l’Algérie ce vendredi 19 juillet au Caire (Egypte), à 19 heures Gmt.















Libération

