Pour éviter les blocages dans la gestion des collectivités L’Etat et les nouveaux maires invités à avoir un «esprit républicain» Le coordonnateur de la section thiéssoise du Forum civil, Alioune Babou, a invité, vendredi, à Thiès (ouest), l’Etat et les élus territoriaux de l’opposition issus des dernières élections locales à faire preuve d’‘’esprit républicain’’ pour ne pas entraver le fonctionnement des conseils municipaux et départementaux.

Plusieurs grandes villes du pays, dont Thiès, ont élu des maires issus de l’opposition, lors des élections locales du 23 janvier dernier.



‘’Personne ne doit créer des blocages. L’Etat ne doit pas essayer de les (les élus) bloquer pour qu’ils ne travaillent pas, eux [non plus] ne doivent pas faire des mairies un lieu d’opposition à l’Etat’’, a averti M. Babou.



‘’Quand il s’agit des affaires de l’Etat, chacun doit être républicain’’, a-t-il dit au terme d’un atelier du Forum civil sur la mobilisation des ressources domestiques. Des conseillers municipaux et départementaux, des agents de l’administration et de la société civile ont pris part à cette rencontre.



‘’Il faut que les gens sachent raison garder en laissant de côté les positions partisanes, parce qu’on est là d’abord pour les populations’’, a poursuivi Alioune Babou, estimant que si toutes les parties sont animées par cet esprit, ‘’tout le monde travaillera de façon honnête, sincère, sans calcul politicien qui pourrait entraver la marche des collectivités territoriales’’.

